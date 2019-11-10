ضبط 3 عناصر إجرامية بـ20 فرش حشيش في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالجيزة، لاتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهم سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش.



أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اتجار 3 عاطلين مقيمين في السيدة عائشة، في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال ترددهم على دائرة القسم مستخدمين سيارات مستأجرة، وبحوزتهم فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار، 20 فرش حشيش وزنوا 960 جرامًا، ومبلغ مالي.



بمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لإستخدامها في ترويج المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على ذمة التحقيقات.