سقوط عاطلين بحشيش وهيروين في المقطم

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو و55 جرامًا.



كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل التواصل مع عملائهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.