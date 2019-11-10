إعلان خريطة المحافظات الأكثر تعاطي للمخدرات 2020

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المسح الذى تقوم به وزارة التضامن، للإعلان عن خريطة المحافظات الاكثر تعاطي للمواد المخدرة سيتم الإعلان عنه يناير ٢٠٢٠، موضحا أن المسح تقوم به الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث الجنائية.



وأضاف عثمان فى تصريحات للدستور، أن خريطة المحافظات الأعلى والأكثر انتشارا تتضمن أيضا نسب التعاطي بين الإناث والذكور، والفئات والشرائح المختلفة الأكثر تعاطيًا للمخدرات، بالاضافة إلى معرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطي تلك المواد، وأكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا، كذلك التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي، والنسب العمرية الأكثر إدمانا، ونسب التعاطي فى الجامعات والمدارس.