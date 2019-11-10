أستاذ علم اجتماع: إدمان الألعاب الإلكترونية تسبب فى ارتفاع نسبة الطلاق

تحدثت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن أسباب إدمان الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على العلاقات بين أفراد الأسرة، مؤكدة أن إدمان الألعاب الإلكترونية لديها تأثير سلبي، خاصة على الأطفال.



وأضافت هالة منصور، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن إدمان الألعاب الإلكترونية سبب من أسباب ارتفاع معدل حالات الطلاق، كما أنها تسبب مشاكل نفسية للأطفال.



وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن تقبل المجتمع لفكرة الطلاق أكثر من اللازم جعل النسبة تزداد بين الأزواج، لافتة إلى أن فكرة إدمان الألعاب الإلكترونية جعلت الزوجات يطلبن الطلاق من أزواجهن، لذلك دائما تنصح الفتيات بمفاهيم الزواج الصحيحة لتعيش حياة سعيدة ومد المجتمع بأطفال أصحاء، لافتة إلى أن الزواج أصبح مشروعا تجاريا.



