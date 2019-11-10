ضبط سيدة بنصف كيلو حشيش في الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سيدة بحوزتها أكثر من نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الوراق ممارسة سيدة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذةً من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها 6 قطع لمخدر الحشيش وزنت 586 جرامًا، مبلغ مالي، وهاتف محمول.



بمواجهتها، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.