ضبط عنصر إجرامى خطر عقب تبادل إطلاق نار بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط عنصر إجرامي مطلوب ضبطه على ذمة عدد من القضايا.



البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، فاشتبهت في أحد العناصر الإجرامية، وتبين أنه مسجل خطر سبق اتهامه في 32 قضية "سلاح ناري، سرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا استعراض قوة وبلطجة وسلاح ناري.



ولدى استيقافه أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه القوات، فبادلته القوات الأعيرة النارية، ونجحت في السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وتبين إصابته بطلق ناري وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.