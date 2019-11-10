تعرف على مبادرة الغرفة التجارية لخفض الأسعار (فيديو)

وأوضح "عبد العاطي"، أن الفترة المقبلة تشهد تكون تجمعات لجميع القطاعات، منوهًا بأن الغرف التجارية تعمل على تغطية السوق المحلية، ودعم الصادرات وزيادتها، لأنها تمثل اقتصاد مصر.





قال فيصل عبد العاطي، المتحدث الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت تعي جيدًا في الفترة الأخيرة الآليات التي تؤدي إلى ضبط السوق، من خلال تواجد العديد من المنافذ.وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك تنسيقا كاملا بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة أطلقت أكبر مول تجاري للملابس الجاهزة، وشارك في افتتاحه وزير التموين، موضحًا أنه تصنيع محلي.