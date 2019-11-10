ضبط شخصين بـ15 جرام هيروين فى السلام

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من القبض على سائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعامل، بحوزتهما 15 جرام هيروين في السلام.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمنطقة إسبيكو، فتمكنت من ضبط "ع. ع" 50 سنة، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"ه. م" 42 سنة، عامل، حال استقلالهما السيارة رقم "ل و3254" سوداء اللون، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جرامًا، وسرنجتين بداخلهما سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28576 لسنة 2019، جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.