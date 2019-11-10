حتاته يناشد الركاب بإرسال شكواهم من القطارات المكيفة "مصورة"

قال المهندس رفعت حتاته رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، إنه شدد على توفير مستوى عالي من النظافة بمغسلات القطارات، موضحا إن الإهتمام بمستوى نظافة المغسلات يساعد فى توفير أعلى مستوى من النظافة للقطارات.



وأضاف "رئيس الشركة"، في تصريحات خاصة للدستور، إنه يتم غسل كافة القطارات المكيفة وذلك لتكون بالمستوى المطلوب من النظافة بما يعود على الركاب بالنفع ويساهم في الوصول لمستوى مرضي لهم.



وناشد رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة المواطنين بضرورة إرسال وتصوير أو شكاوى لديهم داخل القطارات المكيفة وإرسالها على الفور على الصفحة الرسمية للصفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل التعامل الفوري مع الشكوى المقدمة وعدم وجود أى مشكلات داخل المرفق تؤثر على راحتهم.