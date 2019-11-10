كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في النزهة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة وتم ضبطها.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من "غ. م" 47 ربة منزل، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية، عبارة عن "سلسلة، أنسيال، ميدالية، 600 جنيه، 2 هاتف محمول، كاميرا ديجيتال، عملات معدنية قديمة" من داخل شقتها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليها "ص. م" 46 سنة.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أسفر إحداها عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 18892 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.