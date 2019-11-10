محاكمة خادمة وربة منزل سرقتا موظفًا في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة خادمة وربة منزل، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة موظف.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة، مفادها عرض سيدتين مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ن. ح. ا" 25 سنة، خادمة، و"ر.ش.م" 23 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن "كولية كبير الحجم، انسيال كبير الحجم، 2 حلق، خاتم، 2 دبوس".



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن "ع. ع. ا" 70 سنة، بالمعاش، بعد قيام المتهمة الأولى بمغافلته.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بانه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمتين على النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات ثم إحالتهما للمحاكمة.