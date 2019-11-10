كاتب: منتدى شباب العالم ثمرة للانفتاح على الخارج (فيديو)

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، إن منتدى شباب العالم هو نتاج تفكير شباب مصري لإيجاد منصة للحوار والتواصل بين الدولة والشباب، لافتا إلى أن الآلية تطورت من فكرة التواصل لفكرة المشاركة، ومن هنا جاء التفكير للانفتاح على الخارج.



وأضاف "أيوب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الرئيس السيسي أعلن في مؤتمر الشباب الوطني في الإسكندرية إطلاق منتدى شباب العالم في 2017، ولم يتخيل أحد أن المنتدى سيكون حدث سنوي، وبمرور الوقت حصل على ثقة العالم.



وأكد "أيوب"، أن حضور الرئيس السيسي وقادة دول العالم للمنتدىـ خلق منصة أخرى للتواصل بين شباب وقادة العالم.

