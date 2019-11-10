أمن بني سويف ينهي النزاع بين عائلتين

نجحت مديرية أمن بني سويف في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة بني سويف، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات".



