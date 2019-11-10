تجديد حبس متهم بالتحريض ضد الدولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس "عبدالناصر إسماعيل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة.



ويواجه المتهمون في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"شائعات الإخوان"، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

