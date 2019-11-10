تجديد حبس متهم بإعادة إحياء "ألتراس أهلاوى"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتجديد حبس متهم من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي.



ووجهت النيابة للمتهم "شادي زغلول" في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

