قطر تواصل تحالفها مع أنقرة وتقدم فرصًا كبيرة للشركات التركية

في إطار التحالف القطري التركي المستمر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، أعربت قطر عن ترحيبها بمزيد من استثمارات الشركات التركية التي ينشط معظمها في قطاع البناء في قطر، مؤكدة أن الدوحة تهدف إلى جذب المزيد من الشركات التركية والترحيب بها وتعزيز التعاون بين البلدين.



وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لوكالة تشجيع الاستثمار في قطر بأن الدوحة توفر فرصًا كبيرة للشركات التركية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات واللوجستيات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.



وقال الوليد، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام التركية، إن قطر "فخورة برؤية زيادة في عدد الشركات التركية العاملة في البلاد"، مضيفًا: "هذه شهادة ليس فقط على صداقتنا القوية وعلاقاتنا الثنائية ولكن أيضًا على الإمكانات التجارية التي تقدمها قطر للشركات التركية".



وتابع: "نحن حريصون على الترحيب بزيادة التنويع، وفي الوقت الحالي، هناك مشاريع جديدة مثيرة أطلقتها الشركات التركية الرائدة في مجال الكيماويات والإعلام، وهناك أيضًا فرص مهمة في صناعة الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات".



وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.