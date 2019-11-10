"شرف أنى عاصرت جيلك".. عمرو وهبة رفقة حمدى الميرغنى (صورة)

شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان حمدي الميرغني.



وعلق "وهبة" على الصورة، قائلًا: "شرف ليا أني عاصرت جيلك، ووقفت قدامك، وخدت من أدائك، وشربت مطرح بوءك يا أستاذ حمدي والله"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي الفنانين الشابين.



ويشارك وهبة، في فيلم "شريط 6" الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي، والمقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبلة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، كان مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم، وشيماء سيف، وسمير غانم، وضم العمل عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وهشام ماجد، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

