ضبط 4 أشخاص بكيلو بانجو و3 أسلحة فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 4 أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.



تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة، إخطارًا بضبط 4 متهمين وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.