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اقتصاد

"دانة غاز" تحصّل 230 مليون دولار من مصر والإمارات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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أعلنت "دانة غاز" للبترول، عن نمو حصتها من الدفعات المستلمة عن مستحقاتها في مصر والإمارات وحصتها من مبيعات "بيرل بتروليوم" في إقليم كردستان العراق، بنسبة 16.7% على أساس سنوي، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، لتصل إلى 230 مليون دولار أمريكي (844 مليون درهم إماراتي).

وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم، إن حصة الشركة، التي تمتلك 35٪ من شركة "بيرل بتروليوم"، ارتفعت من الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق بنسبة 52%، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 118 مليون دولار، مقارنة بـ77 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحصلت شركة دانة غاز على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 68.3 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم، خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها شركة دانة غاز من عملياتها في مصر 105 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بـ111 مليون دولار من الدفعات المستلمة عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة عن عملياتها في دولة الإمارات 7.3 مليون دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "سعداء بنمو حصتنا من الدفعات المستلمة عن مبيعات بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي تعود بشكل رئيسي لزيادة الإنتاج والدفعات المنتظمة من حكومة الإقليم، وبفضل هذا النمو، ارتفع إجمالي الدفعات التي استلمناها عن عملياتنا في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق إلى 230 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، ولا شك بأن علاقاتنا القوية مع حكومات الدول التي نعمل فيها ساهمت في تعزيز أدائنا بصورة عامة، ونواصل اليوم التزامنا بتعزيز الإنتاج من أصولنا العاملة كافة وتحقيق عائد مستدام لجميع الأطراف المعنية".
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