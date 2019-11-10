تعرف على صندوق عطاء الخيرى لدعم ذوى الإعاقة (فيديو)

قال عماد راغب، رئيس صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، إن فكرة الصندوق نشأت في يوم الإعاقة بشهر ديسمبر العام الماضي، بدعم عدد من الجمعيات والمؤسسات لرعاية المشروع، ولكن لم تكن بالشكل الكافي، لذا دعم الرئيس فكرة الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ووزارة الأوقاف 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.



وأضاف "راغب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن بنك ناصر الاجتماعي هو المؤسس الأساسي للصندوق، الذي يعتبر صندوقا حكوميا خاضعا للهيئة العامة للرقابة المالية وقائما على التبرع.



وأكد "راغب"، أن الصندوق يأخذ عائد الاستثمار في دعم المعاقين، ومن الممكن أن يسترد المتبرع الوثيقة بعد 3 سنوات، وتبدأ قيمة الوثيقة من مبلغ 10 جنيهات حتى ما لا نهاية والصندوق تابع لبنوك ناصر ومصر والأهلي وقناة السويس.