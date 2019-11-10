الصحة تطلق 6 قوافل ضمن "حياة كريمة" اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، على مدار يومين بدءًا من اليوم وتستمر حتى غد، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضحت أنه سيتم إطلاق قافلة طبية في نادى منشية ناصر "التيتش" مركز حلوان محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق كوم النصر مركز المحمودية محافظة البحيرة، والحساينة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والكيلو 85 وام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ونزلة محمود مركز ديرمواس محافظة المنيا.



وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.