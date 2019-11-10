سوهاج: إزالات فورية لـ59 حالة تعد وبناء مخالف في 5 أيام

أعلن محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية، ومنها في المهد لـ59 حالة تعد وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الـ5 أيام الماضية، مؤكدا تطبيق القانون بكل قوة لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعيا جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات.‎



وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة البلينا نفذ حملة إزالات مكبرة بقرية برخيل، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و7 قراريط و12 سهما، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة شنت حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد بمجلس قروي الزوك على مساحة 17.5 قيراط أراضي زراعية.



وقال إن مركز ومدينة طما أزال مبنى خارج الحيز العمراني إزالة فورية بقرية أم دومة، على مساحة 100 متر، مشيرا إلى أن مركز ومدينة المراغة نفذ إزالة فورية لـ13 حالة تعد على مساحة 12 قيراطا و30 سهم أراضي زراعية بقريتي "بناويط، وأولاد إسماعيل".



كما أزال مركز ومدينة طهطا 8 حالات تعد بمجلس قروي الصوامعة غرب، على مساحة 7 قراريط، بالإضافة الى إزالة فورية بمجلس قروي بنجا للتعدي على مساحة 12 سهما.