حقيقة رحيل شيلونجو فى الانتقالات الصيفية

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الفريق مستمر مع الفريق، ولا نية للتفريط فيه.



وأوضح المنياوي، أن ما يتردد حول وجود عرض كويتي لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية عار تماما عن الصحة، مشيرًا إلى "أن شيلونجو من القوام الأساسي للفريق، ولن نتخلى عنه لحاجتنا الماسة إليه في الفترة المقبلة، وعدم وجود بدلاء في هذا المركز".



وقال إن مجلس الإدارة تعهد بعدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتهم لبناء فريق جديد قادر على حصد البطولات.



وأوضح أن الجهاز الفني للفريق ومجلس الإدارة يسعيان لتوفير الاستقرار ومناخ جيد للفريق للمنافسة على البطولات.