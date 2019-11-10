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حوادث

جولات لقائمة "خادمي القضاة" في طنطا وكفر الشيخ

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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كثف المرشحون لانتخابات نادي القضاة جولاتهم الانتخابية للدعاية الانتخابية، لحشد القضاة للتصويت في الانتخابات، حيث شهدت الأيام الماضية نشاطًا ملحوظًا لقائمة المستشار أحمد الشافعي والمعروفة باسم "خادمي القضاة" والتي بدأت أولى جولاتها بالنادي النهري بالعجوزة، وحضرها عدد من القضاة.

وعقدت القائمة مؤتمرًا بنادى قضاة طنطا بحضور عدد كبير من القضاة لتعريفهم بالبرنامج الانتخابي للقائمة، وأكدت القائمة أنهم ملتزمون في حال فوزهم بالانتخابات، بالتعاقدات الخاصة بكل المشاريع تحت الإنشاء مع الشركات المنفذة والجداول الزمنية لإنهاء تلك المشاريع.

وأكدت القائمة، أن هدفها الرئيسي الوصول بالخدمة السكنية لكل القضاة في محال إقامتهم، بآليات سيعلن عنها من خلال إنشاء وحدات سكنية داخل عواصم محافظات مصر المختلفة، ليستفيد منها القضاة حسب التوزيع الجغرافي لمحال سكنهم بأسعار مناسبة وطرق سداد ميسرة تراعي دخل القضاة وذلك بالتواصل والتشاور مع أندية القضاة بالأقاليم.

وكشفت مصادر قضائية، أن قائمة "خادمي القضاة" توجهت لكفر الشيخ لعقد مؤتمر بالقضاة في سبيل تعريفهم بالقائمة والحشد لها، ومن المقرر التوجه عقب ذلك إلى بورسعيد لعقد مؤتمر ثالث مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وفي نفس السياق، التقى المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري، والمرشح على مقعد رئيس نادي قضاة مصر أعضاء الجمعية العمومية بمجمع محاكم الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية وعدد من النيابات، لاستطلاع رأي القضاة وأعضاء النيابة عن طلباتهم وأمالهم المشروعة من برنامج قائمة الوسط الذى يتم صياغته الأن تمهيدًا لإعلانه خلال الفترة القادمة.
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