"مستقبل وطن" يوفر لحومًا بـ65 جنيهًا فى سمنود الغربية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، الدفع بـ7 سيارات، إلى قرى كفر حسان، وميت بدر حلاوة، وبهبيت الحجارة، وبنا أبوصير، وميت عساس، والعزيزية، وأبو صير، التابعة لمركز سمنود، لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، بسعر 65 جنيها لكيلو اللحم البقري.



وأشار محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أن هذا يأتي فى إطار المشاركة المجتمعية، وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ومحاربة جشع التجار، وضمن مبادرة الحزب، لوصول سيارات بيع اللحوم المتنقلة لكل قرى المحافظة.



يذكر أن تلك المبادرة، لاقت إقبالا ملحوظا من المواطنين، على سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة بالقرى المذكورة، وذلك لشراء احتياجاتهم من اللحوم، خاصة أن ثمن الكيلو يقل ثمنه عن محال الجزارة والأسواق، بقيمة تتراوح من 25 إلى 35 جنيها.