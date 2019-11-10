مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي في وادي النطرون.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد ياسر طوسن المقرحي، مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص أسفر الحادث عن وفاة "عبد الستار مهنا ضيف" 27 سنة، و"محمد سعيد محمد بدر" 31 سنة، وإصابة "محمد محمد رمضان" 27 سنة، بجرح رضي بالعين اليسرى وسحجات بالجسم، و"سمير عزت عبدالحكيم" 34 سنة، باشتباة كسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد كمال حسن أحمد" 44 سنة، باشتباه كسر باليد اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج والجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة.