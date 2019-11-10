ضبط 73 قضية تموينية فى الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



أسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، مخالفة تجميع واستيلاء على سكر التموين المدعم، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 عدم وجود سجل تفتيش، وبلغ الإجمالي 73 قضية تموينية مخالفة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرير عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.