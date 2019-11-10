حملة أمنية على المنطقة الأثرية فى الهرم

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة في المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط للمنطقة.



أسفرت تلك الحملة عن ضبط 11 مشتبهًا بهم، ومتسولين، وبائع متجول، ومتهم بمضايقة السائحين، كما أزال ضباط شرطة المرافق 195 مخالفة تعد وإشغال طريق لمحلات تجارية، ومقاهي، وباعة متجولين.



أخطر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت نيابة الهرم التحقيق.

