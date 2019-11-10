مصر تتصدر قائمة الوجهات السياحية الأسرع نموًا فى أمريكا

نشر موقع "سكوير موث" الأمريكي للسفر والسياحة، تقريرًا عن أفضل 5 وجهات دولية سريعة النمو بين المسافرين الأمريكان لعام 2019، استنادًا إلى مبيعات عروض السفر التي تتم في الفترة ما بين 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.



وأظهر التقرير احتلال مصر صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث حققت زيادة بنسبة 84% في عدد المسافرين خلال نفس الفترة من عام 2018، وتمكنت جزر فيرجن وبورتوريكو والبرتغال وبنما من اتخاذ مواقعها من أسرع الدول نموًا في العام الماضي، والتي شملت أيضًا كلًا من المغرب وتنزانيا وكولومبيا.



واحتلت جزر فيرجن الأمريكية المرتبة الثانية بزيادة قدرها 44%، تليها بورتوريكو، التي سجلت زيادة بنسبة 42% في السياحة، بعد عامين فقط من التأثير المدمر لإعصار ماريا.



وأضاف التقرير أن مصر شهدت أكبر زيادة جذرية في رحلات "جين زد" و"بابي بوومير" و"سيلنت جينراشين".