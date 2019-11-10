أوقاف كفرالشيخ تحتفل بذكرى المولد النبوى

نظمت إدارة أوقاف فوه، بمحافظة كفرالشيخ، احتفالاً كبيرًا، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمسجد أبوشعرة.



جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحكيم عباسي، نائب رئيس مركز ومدينة فوه، وسعيد أبوعالية، سكرتير عام مركز ومدينة فوه، والشيخ أحمد بصل، مدير عام إدارة أوقاف فوه، والشيخ نصر خضر، إمام وخطيب مسجد أبوشعرة، وسط مشاركة المئات من أبناء المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ أحمد بصل، والذي تحدث خلالها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنها من أطيب الأوقات التي تُطمئن لها القلوب هو ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قائلا: "يجب أن يكون الاحتفال له قوة من قوة حبنا للرسول الكريم، وأن تجرى محبة الرسول في وجداننا، وأن نمشي على هديه".



كما ألقى الشيخ نصر خضر، كلمة تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف، داعيا إلى دراسة أخلاق الرسول الكريم، وأن نلتزم الرحمة في تعاملاتنا، والبُعد عن الشدة، وتأثير ذلك على المجتمع.



وحرص أهالي مدينة فوه، خلال الاحتفال، على توزيع حلوى المولد، والمشروبات الشهيرة، كـ"السوبيا، والتمر باللبن، وحلوى المولد"، وغيرها، على المترددين على المسجد، كعادة مُتبعة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.