قلعة قايتباى تستقبل أسر شهداء العمليات الحربية مجانًا

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي تستقبل أسر الشهداء مجانًا بدءًا من أول نوفمبر الجاري.



وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه بناءً على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الذي وافق بجلسته في 29 أكتوبر الماضي، على دخول أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا اعتبارا من 1 نوفمبر.



وقلعة قايتباي من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي أبوالنصر الأشرف قايتباي بين عامي "882 -884 ه‍- 1477 – 1479 م" مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار، الذي هدم نهائيا عام (702ه‍ 1303)، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.