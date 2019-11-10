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مصر

تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
جريدة الدستور
الدستور
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وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والسيد رئيس جامعة القاهرة وعميدى كلية الهندسة والعلوم، ووكيلى كلية الهندسة وكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة.

ويشمل البروتوكول التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع، ودعم براءات الاختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية وورش العمل والندوات البحثية العلمية فى مجال البحث العلمى والمؤتمر الدولى لبحوث وابتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التى تتم لدى الطرفين.

والفريق البحثى المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولى الباحثة فى مجال البترول، بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، قد نجح فى إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى من 80 إلى 92، وذلك باستخدام إضافات قليلة التكلفة.

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية، تحت عنوان "مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتيني للجازولين المصرى"، والذي يعد إحدى ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة.

وأظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك ومخطط البدء فى الإجراءات التى تتضمن تنفيذ تجارب الأداء على المستوى النصف صناعى، ودراسة الجدوى الاقتصادية فى حالة وضع هذه الفكرة البحثية فى حيز التنفيذ الفعلى فى السوق المحلية.
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