تجديد حبس 6 متهمين بحيازة أسلحة للتشاجر فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس 6 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء للتشاجر مع شخص في منطقة عرب غنيم، بسبب خلافات سابقة بينهم.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد حالة الأمن العام بشارع حفنى أبوجبل بعرب غنيم التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، فاشتبه في سيارة سوداء اللون ماركة شيري بدون لوحة أمامية.



وبسؤال قائد السيارة عن التراخيص، تبين أنه لا يحمل تراخيص ولا بطاقة تحقيق شخصية، وتبين أن برفقته كل من "أحمد مصطفى عبده" 31 سنة، سائق، وبحوزته "عصا خشبية"، "مهاب المتولى عاشور" 21 سنة، وبحوزته "شوم"، "محمد خالد إبراهيم"، 22 سنة، عامل، وعثر معه على "مطواة".



كما رافقه كل من "مصطفى عبد المنعم" 20 سنة، وبحوزته "مطواة"، "حماد أحمد مصطفى عبده" عامل، 24 سنة، وبحوزته "شوم"، و"محمد عبدالمحسن محمد"، 30 سنة، وبحوزته "شوم".



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بإحرازهم المضبوطات وأنهم كانوا في طريقهم للتشاجر والبلطجة على أحد الأشخاص بمنطقة عرب غنيم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.