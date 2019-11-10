تعاون بين إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة والسويدي إليكتريك

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مؤسسة (السويدي إليكتريك) التابع لها مدرسة (السويدي إليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج).



يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته في مصر.



يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني، والتعاون في مجال الابتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل واستراتيجية الدولة حتى عام 2030.



كما ينص البروتوكول على النهوض بمستوى التعليم الفني والتدريب المهني، وتقديم الدعم الفني والتقني لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة طبقًا للمعايير الدولية المتبعة في أنظمة التعليم الفني؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خريجي التعليم الفني، علاوة على توفير فرص العمل في الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب المهني بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، وكذلك اعتمادها منهج التعليم والتدريب المزدوج كهدف لصقل مهارة الأيدي العاملة وفقًا للمعايير القومية والدولية.



حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة.