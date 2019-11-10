غدًا.. آخر موعد للمناقصة الأولى لتوريد الأرز الأبيض

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أن غدًا آخر يوم لتقديم المظاريف المالية والفنية، للمناقصة رقم ( 1 ) لسنة 20192020 المضارب المسجلة لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي انتاج محصول 2019 تام الضرب (رتبة 1) عريض رفيع الحبة، بنسبة كسر لاتزيد عن 5% مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم "22442006"



تقدم عروض المظاريف المالية والفنية غدا الاثنين (موعد فض المظاريف الفنية ) ويكون العرض مصحوبًا بتقديم عينتين من الأرز وفقًا للمواصفات المطلوبة كل عينة لاتقل عن واحد كيلو جرام وتكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم المناقصة وتاريخها.



وأوضحت أن الحد الأدنى للكمية 1500 طن عن كل فترة توريد.



تقدم الاسعار بالجنيه المصري وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي او بشيك مصرفي مقبول الدفع لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة 300000 جنية.



باقي الشروط والمواصفات وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية-99 ش القصر العيني – القاهرة.