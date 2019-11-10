تحرير 3264 مخالفة مرورية في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية بالمحاور والطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.



أسفرت الحملة، التي أشرف عليها اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تحرير 1471 مخالفة نموذج 125، و499 متنوع، مخالفات دون تسيير، 1237 انتظار خاطئ، 4 حملات مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، 7 الصلاحية الفنية للسيارة، 11 عدم استخدام حزام الأمان، 11 زجاج فاميه، حجز توك توك، 163 تصالح فوري، 11 ملصقات ومتعلقات، ضبط دراجة دون لوحات، 10 حالات سلبية، وبلغ الإجمالي 3264 مخالفة مرورية.



وفي نفس السياق، كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، أسفرت عن تحرير 1173 مخالفة انتظار خاطئ، 48 مخالفة دون قيادة، 33 دون تسيير، 515 متنوع، ضبط سايس دون ترخيص، 21 حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، 18 الصلاحية الفنية للسيارة، 1532 نـمــوذج 125، 6 حجز توك توك، 28 عدم استخدام حزام الأمان، 100 التصالح الفوري، 10 حملات السرفيس، 16 ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3304 مخالفات مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة، وتم إخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.