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مصر

ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردنى "فجر الشرق 1"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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اختتمت فعاليات التدريب المشترك "فجر الشرق 1"، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية.

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية؛ للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، حيث عكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

وتضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.

وفي نهاية المرحلة الختامية، ألقى الفريق نديم زكى مانج، قائد الفيلق الأول الباكستاني، كلمة، أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكدًا أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول، معربًا عن رغبة الجانب الباكستاني فى مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

كما عبر الجانب المصري عن أهمية التدريب في تبادل الخبرات القتالية في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة، وأن التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقٍ في كل مرحلة بدءا من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ.

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية والملحق العسكري المصري والملحق العسكري الأردني.
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