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مصر

القومي للإدارة ينضم للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية رسميًا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة شريف شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة عن انضمام المعهد للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية EFMD.

وأشارت الوزارة، إلى أن المعهد القومي للإدارة يعد أول جهة حكومية تدريبية تنضم لشبكة المؤسسة في مصر وذلك بعد انضمام جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة اسلسكا بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولفتت إلى أن المعهد يسعى إلى بذل كل الجهد اللازم للالتحاق والتعاون بالمؤسسات والمنظمات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الدولية اللازمة لخدمة أهدافه وبما ينعكس على الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفته الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن المؤسسة هي شبكة دولية تضم جامعات ومعاهد على مستوى العالم ليكن بذلك المعهد القومي للإدارة هو أول معهد في مصر ينضم للشبكة الدولية، مشيرة أن الهدف من الانضمام يتمثل في تبادل الأبحاث والاستفادة من خبرات أساتذة المؤسسة فضلًا عن إقامة المؤتمرات المشتركة.

وتابعت الدكتورة شريفة شريف أن المؤسسة تتمتع بمعايير اختيار شديدة وصارمة للغاية والتي تم اختيار المعهد وفقًا لها ليصبح أحد الأعضاء الرسميين للمؤسسة.

وأضافت أن المعهد حريص كل الحرص على تطوير خدماته التدريبية وتنفيذ أهداف محور بناء القدرات على الوجه الأكمل تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الانضمام لمثل تلك المؤسسات الدولية يهدف بالأساس إلى خدمة المواطن من خلال الدعم التدريبي الذي يُقدم للقائمين علي خدمات المواطنين فضلًا عن خدمة الدولة بالعمل على تهيئة موظفين قادرين على النهوض بالجهاز الإدارى للدولة، موضحة أن الانضمام للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية يمثل إنجازًا يحسب في صالح المعهد.

وتضم المؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية EFMD حوالي ٩٣٧ عضوًا مؤسسيًا من ٩١ دولة كما تضم ٣٠ ألف متخصص في التنمية الإدارية منهم ٣٤ عضوًا من قارة أفريقيا و٥٤١ عضوًا من أوروبا، و١٦٠ عضوًا من آسيا، و٨٤ من أمريكا الشمالية و٢٥ من الشرق الأوسط و٣٦ من أستراليا، و٥٧ عضوًا من وسط وجنوب أمريكا.

وتعد المؤسسة بمثابة شبكة دولية رائدة من المعاهد والشركات لرفع مستوى معايير التعليم الإداري والتنمية على الصعيد العالمي وتهدف إلي إتاحة الفرصة للخبراء والمؤسسات المعنية بالتعلم والتطوير الإداري لكي يصبحوا جزءًا من شبكة ديناميكية ومناسبة ومتنوعة تتقاسم الهدف المشترك المتمثل في تكوين قادة ومديرين يتسمون بالفعالية والمسؤولية الاجتماعية، ويمثل هذا النظام إحدى النقاط المرجعية الرئيسة للتعليم الإداري في جميع أنحاء العالم.
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