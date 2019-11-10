ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

أرسلت جماعة أهلية في ألمانيا قطعة من جدار برلين الفعلي تزن 2.7 طن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار.



وتقول الجماعة إنها هدية من أجل تذكير ترامب بأهمية أن يكون العالم بدون جدران.



ومن ضمن الرسالة التي كتبت على قطعة الجدار "نرغب في أن نقدم لك قطعة من جدار برلين المنهار في ذكرى تكريس الولايات المتحدة نفسها لبناء عالم بدون جدران". والرسالة موقعة باسم "مواطنو برلين".



وتم إيصال قطعة الجدار بشاحنة إلى أمام البيت الأبيض بواشنطن يوم السبت في الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار. ولم تتمكن الجماعة من تسليم قطعة الجدار إلى ترامب لأن موظفي الخدمة السرية منعوهم.



وقال ممثل عن الجماعة إنها رسالة تؤكد على ضرورة هدم الجدران في المجتمع وفي عقول الناس، وإنهم يريدون تذكير ترامب والأمريكيين بأن الولايات المتحدة كانت في الصدارة عند إسقاط الجدار.