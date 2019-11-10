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لايف ستايل

أحلام بإطلالة أنيقة في "ذا فويس".. و"الديفا" شباب كعادتها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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منذ بداية الموسم الخامس من برنامج احلى صوت "ذا فويس" واعتاد الجميع على رؤية كلا من النجمتين أحلام وسميرة سعيد بإطلالات مختلفة وبارزة ملفتة لأنظار الجميع، بجانب أنها شبابية ومواكبة للموضة.

ففي الحلقة الأخيرة من حلقات التحدي بالمواجهة ظهرت أحلام بإطلالة شتوية غريبة في نظر الأغلبية مما جعل الكثير يضعها في مقارنة بين إطلالتها أمس وبالأسبوع الماضي، حيث كانت تتسم بالنعومة، فستان من اللون الوردي خالي من أي تطريز، معتمدة تسريحة شعر مفرود ناعم ومكياج وردي مائل للجاذبية.

بينما أمس كانت إطلالتها باللون الأسود، بفستان من القماش الشتوي المضغوط، والذي لم ينال أعجاب الكثير بسبب غرامته وكبر حجمه، في ظل ملاحظة مجهوداتها في تغيير مظهرها الخارجي وبشكل خاص أسلوبها في الموضة، وفي الاطلالات الرسمية أصبح الجميع يراها بفساتين فاخرة ورقيقة على المسرح، بجانب اعتمادها للزي الكاجوال بـ"ذا فويس" محاولة التنسيق للطابع العصري.

أما سميرة سعيد فكانت قد ظهرت بإطلالة شبابية كعادتها بفستان باللون الفضي وبه فتحات عند الصدر والكم من قماش التل، مع بوت رقيق باللون الأسود رافعه شعرها لأعلى الرأس.

يذكر أن موسم برنامج أحلى صوت الخامس بدأ باكتمال تشكيل فريق المدربين الأربعة، النجوم راغب علامة، محمد حماقي، أحلام، سميرة سعيد، في حالة من المنافسة بين المدربين والمتسابقين في أجواء حماسية وقوية تزيد مع بدء حلقات المواجهة.
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