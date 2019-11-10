فتح طريق الكريمات الصحروي بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من المنيا إلى القاهرة والعكس بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات.



وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.



كانت إدارة المرور أغلقت طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث.