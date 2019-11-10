سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة

رصدت المتابعات الأمنية للإدارة العامة للمرور، حركة سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، ومتابعة انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين، موضحة انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين، وذلك بسبب إجازة المولد النبوي الشريف.



كما أهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين توخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة، نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة، وانتظمت حركة السير أعلى محور ٢٦ يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.



وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الطريق الصحراوي في المنطقة من المنيا حتى بني سويف ومن بني سويف حتى بوابات الكريمات، وسيتم فتح الطرق بعد تحسن مستوى الرؤية واعتدال الطقس.