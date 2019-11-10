100 مليون صحة لـ"الطلاب": النظافة الشخصية تحمى من الأمراض

أكدت مبادرة 100 مليون صحة، إن المحافظة على النظافة الشخصية للأطفال وطلاب المدارس، والالتزام بالعادات الصحية تحمى من الإصابة ببعض أمراض التي تنتشر خلال هذه الفترة، ومنها الإسهال والقىء أو الإصابة بالديدان المعوية، التى تسبب الإصابة الأنيميا.



وقالت المبادرة أنها ستوفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحى للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة.



وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أنه يمكن التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا، للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التى تقدم للأطفال.