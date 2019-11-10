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محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لـ هيثم أحمد زكي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

وعلق "محمد" على الصورة، قائلًا: "النهارده وأنا قاعد فى العزاء كذا مره احس أن فى حاجه غلط، وكل شويه ابص فى وشوش الناس اللى داخله وكأنى مستنى اشوف وش هيثم وانسى تماما أن اللى أنا قاعد فيه ده عزاه وانسى أنه سبقنى وراح للحبايب".

وأضاف: "رغم أننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدًا، يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمه وجديده، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا وبتزعلنا حتى لو كانت تافهه واتريقنا على روحنا وحاجات عن اهلنا خصوصًا أبهاتنا أو يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياة، مش عارف".

واختتم "محمد" حديثة، قائلًا: "شهر ١١ بالنسبالى من الأشهر الصعبة عليا اوى، وفى عز ما انا بحاول تأهيل نفسى نفسيًا لإستقبال يوم ١٢ نوفمبر اللى هو يوم سنوية ابويا حصل موضوع هيثم يوم ٧ نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم ابويا وابوك ويرحمك يا هيثم يا اخويا ويجمعنا ببعض علي خير".
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