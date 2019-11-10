الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرين محررين من بيت أمر شمال الخليل، وسلمت فتى آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين: محمد كساب أبودية (23 عاما)، وبشار يوسف الطيط (19 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.



كما سلمت قوات الاحتلال الفتى أحمد حسام أحمد بحر (16 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها.