قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش "التصعيد الإضافي في هذه المرحلة لا يخدم أحدًا ونحن نعتقد بقوة أن هناك مجالًا لنجاح الدبلوماسية الجماعية".



وأكد قرقاش - خلال تصريحات صحفية له في أبو ظبي – إن المحادثات الجديدة مع إيران يجب ألا تتعامل مع القضية النووية فحسب بل يجب أن تعالج المخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية من خلال مجموعات بالوكالة.



وأضاف وزير الدولة في نقاش استراتيجي سنوي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة إن هذه الموضوعات تعني أن الدول الإقليمية ستحتاج إلى المشاركة في المناقشات.



واستطرد قائلا "أعتقد أنه قد يكون هناك طريق للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد تكون جميع الأطراف جاهزة قريبًا للبدء فيه ولكنه سيتطلب الصبر والشجاعة"، مضيفا أنه من المهم أن يكون المجتمع الدولي على نفس الطريق، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول المنطقة.



ودعمت الإمارات العربية المتحدة، التي تقول إن إيران قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، حملة الضغط القصوى التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، ولكنها دعت إلى إزالتها بعد الهجمات على وكالة النفط العالمية "أرامكوا".