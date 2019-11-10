الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة خلال النهار (فيديو)

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد استقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع طفيف خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 29 درجة مئوية.



وحذر عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، من الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق.



وأوضح أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن فصل الخريف ينقلنا من حر الصيف إلى برد الشتاء، منوهًا بأن فصل الشتاء يبدأ يوم 23 ديسمبر المقبل.