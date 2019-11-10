مصرفيون: خفض الفائدة 1% حتى نهاية 2019

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الجاري يوم 14 نوفمبر لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وذلك بعد قيام البنك المركزي على مدار اجتماعين ماضيين بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار إجمالي 2.5%.



وقال البنك المركزي إن خفض أسعار الفائدة يأتي بعد انخفاض المعدل السنوي والشهري للتضخم، إلى أدنى معدل لهما منذ 7 سنوات، لافتا إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7%، كما استمر معدل البطالة في التراجع ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.



وتوقع مصرفيون أن يستمر تراجع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري 2019.



وفي هذا السياق قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض حتى نهاية العام الجاري 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الخفض 1%.



وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الكوريدور منذ تحرير سعر الصرف.



ومن جانبه قال محمد عبدالعال، عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك الحكومية، إن تراجع سعر فائدة البنك المركزي الأمريكي، يحفز جميع البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، وعلى رأسها دول الخليج التي خفضت من جانبها أسعار الفائدة أيضا.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل في ظل المتغيرات الحالية.