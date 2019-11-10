الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

مصرفيون: خفض الفائدة 1% حتى نهاية 2019

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
المركزي
المركزي
راندا التوني
طباعة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الجاري يوم 14 نوفمبر لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وذلك بعد قيام البنك المركزي على مدار اجتماعين ماضيين بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار إجمالي 2.5%.

وقال البنك المركزي إن خفض أسعار الفائدة يأتي بعد انخفاض المعدل السنوي والشهري للتضخم، إلى أدنى معدل لهما منذ 7 سنوات، لافتا إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7%، كما استمر معدل البطالة في التراجع ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.

وتوقع مصرفيون أن يستمر تراجع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري 2019.

وفي هذا السياق قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض حتى نهاية العام الجاري 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الخفض 1%.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الكوريدور منذ تحرير سعر الصرف.

ومن جانبه قال محمد عبدالعال، عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك الحكومية، إن تراجع سعر فائدة البنك المركزي الأمريكي، يحفز جميع البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، وعلى رأسها دول الخليج التي خفضت من جانبها أسعار الفائدة أيضا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل في ظل المتغيرات الحالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

رامى شقيق هيثم أحمد زكى يتلقى عزاءه.. صور

منذ حوالي 13 ساعة

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

منذ حوالي 18 ساعة

كيف يحل الطب الشرعى لغز وفاة هيثم أحمد زكى؟

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رفع قيمة الإيجارات بوحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

اكتشاف سبب وفيات مدخنى السجائر الإلكترونية

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

الرئيس نيوز

وفد صيني رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

القومى للإدارة ينضم إلى المؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية رسميًا

فتح شارع الهرم بعد إغلاقه 3 أيام وانتظام حركة السيارات

شبورة كثيفة على معظم المحاور.. وإغلاق طريق الصعيد الصحراوي

منوعات

ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويقتل شخصين

21 قتيلا و2.8 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في الصين

كشكول

نصائح لتجنب مضاعفات الربو عند الأطفال

السبت.. حفل تأبين لرئيس مباحث قوص بمديرية تعليم قنا

اليوم.."تحديد الاحتياجات التدريبية" ورشة عمل لمركز تعليم الكبار

التعليم تفتتح مدرسة "أحمد تعلب" الفندقية.. غداً

إسلام سياسي

قناة "البصيرة" السلفية تكشف سر فشل الجماعة طوال 90 عامًا - فيديو

واشنطن ترفض عودة الداعشية "هدى مثنى"

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

صفحتنا ع الفيس بوك