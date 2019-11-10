تعليمات جديدة من المالية لترشيد الإنفاق الحكومي

اجتمعت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، لبحث ودراسة ما تلاحظ من قيام بعض الجهات الإدارية بالمحافظات بوضع نظام مالي خاص بالإعلانات وأيلولة المبالغ المحصلة وفقا للائحة إلى حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات، بتخصيص موارد معينة لمصروفات محددة عن طريق مجلس الإدارة.



وفي إطار سعي وزارة المالية لترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم إيرادات الدولة والحرص على المال العام، فقد قررت الإدارة المركزية أيلولة تلك المبالغ المحصلة وفقا للائحة الاعلانات الى الموازنة العامة للمحافظة على كونها من الإيرادات العامة للدولة، ما لم يكن هناك قرار من المجلس الشعبي بتخصيصها لصالح حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة.



وأصدرت الإدارة المركزية لحسابات الحكومة كتاب دوري حمل رقم 6 لسنة 2019، تضمن أن القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية لم يتضمن ما يفيد تشكيل مجالس الإدارات لتنظيم الاعلانات بالمحافظات الأمر الذي تفتقر معه الإعلانات المشار إليها إلى السند القانوني.