أبرز تعديلات "صحة البرلمان" على قانون مزاولة الصيادلة

قال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت تعديلات جديدة على مشروع قانون المقدم من اللجنة بشأن قانون مزاولة مهنة الصيادلة.



وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أبرز التعديلات الجديدة، تنحصر بين إشراك الأطباء سواء البشريين والبيطريين، وكذلك الكيميائيين، في الدعاية والتعريف بالدواء والمستحضرات الطبي، وليس الصيادلة فقط، وذلك انطلاقا بأن عملية تعريف الدواء والدعاية له ليست حكرا على الصيادلة، مشيرا إلى أن القانون ألغى كافة أشكال التمييز بين الصيادلة والنقابات الأخرى في الأشياء والمجالات المشتركة وليس في حقوقها.



وأكد أن مشروع القانون لم يتطرق إلى عملية صرف الدواء، الأمر الذي طالبت اللجنة بوضع مادة صريحة تحظر على الصيدلي عملية التشخيص أو صرف أي دواء بدون روشتة من طبيب متخصص.